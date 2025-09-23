Kastamonu'da Çeltik Tarlasında Yangın
Tosya ilçesinde bir çeltik tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın ekili araziye sıçrayarak hasara yol açtı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Tosya ilçesi Çaykapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeltik tarlasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ekili araziye de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ekili arazi ile çevrede bulunan ağaçlarda hasar meydana geldi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa