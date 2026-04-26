Kastamonu'da çayda kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çayda kaybolan kadının cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde Emine Yetgin'in (67) ayakkabıları evden ayrıldıktan bir süre sonra Araç Çayı kenarında bulundu. Köyde yaşayan vatandaşlar, Yetgin'in cansız bedenini ise yaklaşık bin 200 metre uzaklıkta çay içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yaşlı kadının cansız bedeni sudan çıkartıldı. Yapılan incelemelerin ardından Yetgin'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emine Yetgin'in çaya girdikten sonra akıntıya kapıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
