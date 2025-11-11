Haberler

Kastamonu'da Cansız Bedenlerine Ulaşılan Anne ve Oğlu Hakkında Vali Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında Vali Meftun Dallı açıklama yaptı. Vali, anne ve oğulun vücut bütünlüğünde herhangi bir morluk ya da darp izine rastlanmadığını belirtti. Arama çalışmalarının ardından ailelerine başsağlığı diledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Bozkurt ilçesinde cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında açıklama yaptı. Vali Dallı, "Adli Tıp Kurumu devreye girecek, anne ve evladının vücut bütünlüğünde morluk ya da darp izine rastlanmadı" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında Vali Meftun Dallı açıklamalarda bulundu. Vali Dallı, arama çalışmalarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İhbar bize ulaştığı andan itibaren AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz arama-kurtarma ve asayiş dahil her türlü imkanı seferber ettik. Her gün yaklaşık 200 kişilik ekiple arama faaliyetlerimizi sürdürdük. Üzgünüz; onları canlı bulmak için dua ettik ancak maalesef ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Adli sürece ilişkin bilgi veren Dallı, "Adli Tıp Kurumu devreye girecek. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilen vücut bütünlüklerinde herhangi bir zarar bulunmuyor. Bunun ötesinde bir şey söylemem doğru olmaz. Cumhuriyet Savcılığı çalışmalarına devam ediyor, adli boyutuyla ilgili bize ulaşan yeni bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Anne ve oğlunun birbirine yaklaşık 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Vali Dallı, "Arazi çok zorlu, iş makinelerimiz şu anda yol açıyor. Oradan yukarı çıkarıp daha sonra araçla nakil işlemi yapılacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

