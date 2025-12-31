Haberler

Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, 20 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, aracın kurtarılması 5 saat sürdü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde buzlanan yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Hanönü ilçesi Ekinsökü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 77 AAT 095 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 20 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Sürücü kaza yara almadan atlatırken, araç ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılabildi. - KASTAMONU

