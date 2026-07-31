Kastamonu’da bin 699 adet sentetik ecza hapı ile 387 gram amfetamin ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 387,28 gram toz halde amfetamin ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda; 387,28 gram toz halde amfetamin olduğu değerlendirilen madde ile bin 699 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin, halkın huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı