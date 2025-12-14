Haberler

Cinayetle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Cihan Çalışır hayatını kaybetti, kardeşi Ayhan Çalışır ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı. Darbedilen kardeşi Ayhan Çalışır ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Ayhan Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU

