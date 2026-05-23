Kastamonu'da zehir tacirlerine yönelik oerasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da 4 adrese eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik ecza, bonzai, esrar, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kastamonu'da bayram öncesinde 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar, 3 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda boş kartuş, 3 adet fişek kemeri, yaklaşık 100-110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları, saçmalar ile alet ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.S., A.Y., B.C.E., A.G. ve M.M.B. tutuklanırken, A.B.Y. hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
