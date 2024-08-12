Kastamonu'da batan teknedeki üç vatandaşın yakınları, gelecek iyi haber için bekliyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulundukları teknenin batması neticesinde teknede bulunan 6 kişiden 3 kişiye kurtaran kaptan, teknesi arıza yapan arkadaşına yardım için denize açıldığını ve ses gelmesi üzerine sesin geldiği noktaya doğru teknesini sürdüğünü ve 1 bayan 2 erkeği bu sayede kurtardığını belirtti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyunun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, yaşadıkları panik ile birlikte kendilerine doğru bir teknenin yaklaştığını gördü. Bunun üzerine ses yapan Karayılan, Büyükoral ve Gürcan, kendilerine doğru yaklaşan tekneye binerek kurtarıldı.

Ardından aynı teknede bulunan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ı aramaya çıkan kaptan İlyas Uçkan, tüm aramalarına rağmen diğerlerine ulaşamadı.

İhbar sonrası Samsun ve İstanbul'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki adet helikopterin de desteğiyle AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri tarafından kayıp vatandaşların bulunması için çalışmalar devam ediyor. Sahilden ise AFAD ekipleri, dron ile deniz üzerinde arama çalışması yürütüyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve 3 dalış timi (DEGAK) tarafından Karadeniz'de arama çalışmaları sürdürülüyor. Şu ana kadar kaybolan vatandaşlara ait bir ize rastlanamadı.

3 kişiyi denizden kurtaran İlyas Uçkan (62), "Dün akşam Gideros koyunda saat: 20.00 gibi bir arkadaşımız teknesi arıza yaptı. Beni aradı beni denizden çekebilir misin dedi, bende denize açıldım, arıza olan teknenin kaptanı Ahmet bey, açıktan bir sesler geliyor dedi. İmdat sesi geliyor dedi. Ben sonra onu bıraktım seslere doğru gitmeye başladım. O sırada kendi teknemin motorunu kapattım, sesin nereden geldiğini çözmeye çalıştım. 5 dakika sonra 1 bayan 2 erkeği kurtardım, diğerlerini çok aradık ama bulamadık. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığını aradım. Sonra kurtardığım kişileri 112 sağlık ekipleriyle hastaneye gönderdik. Kaybolan fiber teknedeki kaptan yüzmeyi biliyor ama diğerlerin yüzme bilmediğini biliyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU