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Kastamonu'da Baraj Gölünde Kaybolan Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Devrekani ilçesi Kınık Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için baraj gölüne giren Onur Aşkaroğlu, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aşkaroğlu'nu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Aşkaroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Barajdan çıkartılan Onur Aşkaroğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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