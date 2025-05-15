Kastamonu'da Balta İle Öldürülen Şahsın Dava Süreci Devam Ediyor

Kastamonu'da Balta İle Öldürülen Şahsın Dava Süreci Devam Ediyor
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Kastamonu'da öldürülen 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun davasında sanıklar yargılanmaya devam ediyor. Tutuklu sanık Behice Ç., pişman olduğunu belirterek tahliye istedi.

Kastamonu'da samanlıkta balta ile öldürüldükten sonra çuvala koyup dereye atılan şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Olay, 17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun cenazesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağındaki çuval içerisinde bulundu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına kadar devam ettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede, 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahipleri Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. adli makamlarca tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behice Ç. ile yargılama sürecinde tahliye edilen eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatları katıldı.

Maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum"

Tutuklu sanık Behice Ç. de, "Önce Allah'a sonra adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç. ise suçsuz olduklarını söyledi.

Tutuklu sanık Behice Ç.'nin avukat Mehmet Çiftçi de, "Müvekkilimin cezai ehliyetinin olup olmadığı yönündeki alınacak raporun beklenmesini talep ediyoruz. Ayrıca daha önceki duruşmada karar verilen ara karar gereğince müvekkilimin, eşi ve oğlu ile cezaevinde görüşme taleplerini içeren görüşme kayıtlarının dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporunun, hukuka aykırı bir delil olması sebebiyle bu raporun kabulünün mümkün olmayacağını belirtiyoruz. Ayrıca müvekkilim, diğer sanıkların birbirleriyle olan yaptıkları görüşmelerin müvekkilim açısından delil oluşturmayacağı da ortadadır. Yapılan keşif, keşif sonrasında alınan bilirkişi raporu ve GSM operatöründen gelen sonuçlar dikkate alındığında sanıklardan Bayram ile Ümit'in olay günü, olayın olduğu saatte olay yerinde olmadıkları, müvekkilim Behice'nin ise evinden uzakla olan maktul Satı'nın kendisine samanlıkta cinsel amaçla saldırması üzerine kendisini korumak amacıyla eylemi gerçekleştirdiği sabit olup, buna göre müvekkilim Behice'nin tutuklu kaldığı süre, toplanan delil durumu da göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Behice Ç.'nin İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunda cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasını ve bu raporun dönüşünün beklenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Behice Ç.'nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.'nin de adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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