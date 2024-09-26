Kastamonu'da Baba-Oğul Polisle Arbede Geçirdi, Alkol Testinde Yüksek Çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde silah çekip polis ekibine mukavemet gösteren şahısların baba ve oğul olduğu ortaya çıktı. Oğlu ile birlikte tutuklanan şahsın olay esnasında 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün bölgede drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine liman bölgesine giden ekipler ile drift atan otomobilin sürücüsü T.D. arasında tartılma çıktı. Tartışma sırasında olay yerine gelen T.D.'nin oğlu M.E.D. polis ekiplerine silah çekti. Çıkan arbede sırasında T.D. ise polis ekiplerini, 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan olay sırasında otomobil sürücüsü T.D.'nin yapılan alkol testinde, 1,68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen T.D.'ye 43 bin 320 TL para cezası uygulandı. Şahsın sürücüsü belgesi 2 yıl 2 ay geri alınırken aracı ise 2 ay trafikten men edildi. Şahıs hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU