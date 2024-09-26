Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Baba-Oğul Polisle Arbede Geçirdi, Alkol Testinde Yüksek Çıktı

Kastamonu'da Baba-Oğul Polisle Arbede Geçirdi, Alkol Testinde Yüksek Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cide ilçesinde drift atan sürücü T.D., polis ekiplerine mukavemet göstererek silah çekti. Oğlu M.E.D. ile birlikte tutuklanan T.D.'nin 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde silah çekip polis ekibine mukavemet gösteren şahısların baba ve oğul olduğu ortaya çıktı. Oğlu ile birlikte tutuklanan şahsın olay esnasında 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün bölgede drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine liman bölgesine giden ekipler ile drift atan otomobilin sürücüsü T.D. arasında tartılma çıktı. Tartışma sırasında olay yerine gelen T.D.'nin oğlu M.E.D. polis ekiplerine silah çekti. Çıkan arbede sırasında T.D. ise polis ekiplerini, 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan olay sırasında otomobil sürücüsü T.D.'nin yapılan alkol testinde, 1,68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen T.D.'ye 43 bin 320 TL para cezası uygulandı. Şahsın sürücüsü belgesi 2 yıl 2 ay geri alınırken aracı ise 2 ay trafikten men edildi. Şahıs hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Polis Cide Baba

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu
Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });