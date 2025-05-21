Kastamonu'da ATV ile Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kastamonu'da ATV ile Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
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Kastamonu'da gece saatlerinde ATV ile drift atarak çevreyi rahatsız eden bir sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

Kastamonu'da ATV ile drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde ATV ile cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye ilgili maddeler gereğine 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Şahsın drift attığı ATV ise trafikten men edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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