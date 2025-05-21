Kastamonu'da ATV ile Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kastamonu'da ATV ile drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde ATV ile cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye ilgili maddeler gereğine 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Şahsın drift attığı ATV ise trafikten men edildi. - KASTAMONU