Kastamonu'da Anne ve Oğulun Cansız Bedeni Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan anne-oğul için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, günlerdir süren arama çalışmalarını sürdürüyordu. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre sonra annesi Huriye Helvacı'nın da cansız bedenini, oğlunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 50 metre mesafede buldu.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KASTAMONU