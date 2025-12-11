Haberler

Kastamonu'da kaçak içki operasyonu

Güncelleme:
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre etil alkol ve 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre etil alkol, 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 55 litre etil alkol, 8 litre el yapımı içki, 2 adet aroma ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title