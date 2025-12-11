Kastamonu'da kaçak içki operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre etil alkol, 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 55 litre etil alkol, 8 litre el yapımı içki, 2 adet aroma ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU