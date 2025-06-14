Kastamonu'da Akrebin Soktuğu Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin sokması sonucu hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Melahat K.'nın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu'da akrebin soktuğu kadın hastanelik oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin soktuğu yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erkerarpa köyünde ikamet eden Melahat K. (75), bahçeye serdiği örtüyü kaldırmak istediği sırada akrebin saldırısına uğradı. Akrein bileğinden soktuğu Melahat K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - 3.Sayfa
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.