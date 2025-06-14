Kastamonu'da Akrebin Soktuğu Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin sokması sonucu hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Melahat K.'nın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Kastamonu'da akrebin soktuğu kadın hastanelik oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akrebin soktuğu yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erkerarpa köyünde ikamet eden Melahat K. (75), bahçeye serdiği örtüyü kaldırmak istediği sırada akrebin saldırısına uğradı. Akrein bileğinden soktuğu Melahat K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - 3.Sayfa