Kastamonu'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Hasanağa köyü Değirmenci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Cihan'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan evde aileye ait ziynet eşyaları ile bir miktar paranın da olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU