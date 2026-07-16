Haberler

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da bir ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle önce ahıra, ardından ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kastamonu'da ahşap evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Olay, Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan ahıra sıçradı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar duvarı kıran vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın evin arka kısmında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın için mahalleye çok sayıda itfaiye, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının ormanda ilerleyişini durdurmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabalarına rağmen yangın ormanlık alanda ilerledi. Daha sonra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, yanan orman ve ev dron ile görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

Ahbap'la ilgili en çok merak edilen soru için harekete geçildi
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama: Trump büyük memnuniyet duydu
Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi

Evinin önünde saatlerce oturma eylemi yaptı! Nedeni bir hayli ilginç
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

İsrail'de Netanyahu ailesi dikkat çeken karar! Ömür boyu sürecek