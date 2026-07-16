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Kastamonu'da evde çıkan yangın ormana sıçradı

Kastamonu'da evde çıkan yangın ormana sıçradı
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Kastamonu'da bir ahşap evde çıkan yangın, önce ahıra ardından ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Olay, Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ahşap evde çıkan yangın, önce yanındaki ahıra ardından ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına helikopter desteğiyle hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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