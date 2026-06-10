Ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu'da ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. idaresindeki 37 PD 667 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak çıkarak önce yön levhasına ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü ile Seher D. ve Mahir D. araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahir D. ve Seher D.'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı