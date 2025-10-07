Kastamonu'da Ağaç Kestikten Sonra Elektrik Akımına Kapılan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kestiği ağacın devrilip elektrik tellerini koparması sonucu akıma kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Küre ilçesi Güllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Muharrem Kıvanç'ın evinin bahçesinde kestiği ağaç, elektrik tellerinin üzerine devrildi. Elektrik tellerinin kopması sonucu akıma kapılan Muharrem Kıvanç olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, Kıvanç'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU