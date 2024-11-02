Kastamonu'da Ağaç Kesimi Sırasında Facia: 74 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, kesilen bir ağacın altında kalan 74 yaşındaki Zeynel Güleryüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kestiği ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Seydiler ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Zeynel Güleryüz'ün üzerine kestiği ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Güleryüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynel Güleryüz'ün cenazesi, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU