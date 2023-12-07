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Kastamonu'da afif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

7 Aralık 2023 09:20 Son Güncelleme: 09:22 Abone Ol

Kastamonu'nun Cide-Ağlı karayolunda meydana gelen kazada, bir afif ticari araç ile traktör çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.