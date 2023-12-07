Kastamonu'da afif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu'nun Cide-Ağlı karayolunda meydana gelen kazada, bir afif ticari araç ile traktör çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun afif ticari araç ile traktör çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Cide-Ağlı karayolu Çocukören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Can (58) idaresindeki 34 GCM 114 plakalı Ford marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Yaşar Kayıkçı yönetimindeki 19 RF 612 plakalı traktöre arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yola savrulan Cemal Kaba yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU