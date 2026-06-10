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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince 8 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince 8 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde 8 adrese operasyon gerçekleştirildi. 8 ayrı adreste düzenlenen operasyona narkotik dedektör köpeği 'Kaplan'nda görev aldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 353 adet sentetik ecza, 65 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 236 adet tabanca fişeği, 8 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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