Kastamonu'da 75 yaşındaki vatandaş düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dengesini kaybederek düşen 75 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Üstatlar Mahallesi Türkmenoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli postane müdürü Erdal Türkmen (75), evine gitmek için yürürken kaldırımda dengesini kaybederek düştü. Başını sert zemine çarpan Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU