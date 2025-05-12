Kastamonu'da 5 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Kastamonu'da JASAT dedektifleri, 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan C.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan C.B. Merkez ilçede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa