Kastamonu'da 5 Bin 326 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince 5 bin 326 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın üstünde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, 5 bin 326 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU