20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler sonrasında hastaneye müracaat etti.

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler sonrasında hastaneye müracaat etti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda öğrenim gören 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler üzerine Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, tedbir amaçlı müşahede tedavi altına alındı.

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "Taşköprü Yatılı Bölge Okulumuzda öğrenim gören 20 öğrencimiz de bulantı, kusma şikayetleri görülmesi üzerine öğrencilerimiz hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınmış olup, genel durumlarında endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - 3. Sayfa

Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title