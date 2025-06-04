Kastamonu'da 120 Bin Kök Haşhaş Bitkisi Eken Şahıs Gözaltına Alındı
Kastamonu'da jandarma ekipleri, arazisinde 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi eken H.Ş. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yasa dışı ekim yapılan alana el konuldu.
Kastamonu'da, arazisine 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ektiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde jandarma ekiplerince savcılık koordinesinde H.Ş. isimli şahsa ait arazide arama yapıldı. Aramada yasa dışı ekildiği belirlenen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisine el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ş., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa