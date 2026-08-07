Haberler

Kastamonu'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, zanlı tutuklandı

Kastamonu'da kanlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Çatalzeytin'de park tartışması kanlı bitti: S.T., komşusunun evini ateşe verip silahla ateş açtı; Yakup Açıkgöz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şüpheli, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, tabancayla 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ve komşusunun evini ateşe veren şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Çatalzeytin ilçesinde Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. komşusu D.A.'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe verdi. Daha sonra yangını görüp yardım için olay yerine gelen Yakup Açıkgöz ise, S.T.'nin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev ve T.Ö. isimli vatandaşa ait araç kullanılamaz hale geldi. S.T.'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği E.F., M.A. ve H.A. da yaralandı. D.A. ise yangın sebebiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çatalzeytin Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olay sonrası S.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.T., "kasten öldürme", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlamalarıyla İnebolu Adliyesine sevk edildi. S.T., çıkarıldığı adli mahkemece tutuklandı.

Savcılık ifadesinde yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen S.T.'nin, "Yakup ağabey benim ağabeyimdi. Keşke geri döndürebilsem. Bana hakaret edildi, küfürler edildi, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler