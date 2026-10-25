Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da 1,5 yıldır kullanılmayan ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da 1,5 yıldır kullanılmayan ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da 1,5 yıldır kullanılmayan ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu merkez Obruk köyü Tepe Mahallesi'nde 1,5 yıldır kullanılmayan iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kullanılmaz hale gelen evde soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez ilçesi Obruk köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde 1,5 yıldır kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
Ankara'da zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı

Başkentte peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler

1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

Saatler bugün yeniden ayarlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Ünlü futbolcuyla ayrıldı, 14 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi

Akdeniz ülkesinden Trump'a rest! Resmen nota verdiler
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

Özel'den kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşa dikkat çeken müdahale
Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

Cephede savaşı durdurmaya hazır! Tek bir teklife kesin hayır
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55