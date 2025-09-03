Kastamonu Araç'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kastamonu Valiliği'nden Araç ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili yapılan açıklamada, Araç'ta çıkan iki farklı orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki farklı noktada 3 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yangınların kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayarak ilimiz Araç ilçesine sirayet eden orman yangını ile yine Araç ilçemizin farklı bir noktasında çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile canla başla çalışan kahraman personelimize teşekkür ediyoruz." - KASTAMONU