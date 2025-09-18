Kasksız Motosiklet Sürücüsü D-400 Karayolu'nda Tek Teker Şovu Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü, D-400 Karayolu'nda motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerledi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Kahyalar istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, kask takmadan tek teker şovu yaparak yoluna devam etti. Sürücünün dakikalarca süren tehlikeli hareketleri hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün bu riskli şovu, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün motosikletiyle ön kaldırdığı anlar dikkat çekti. - ANTALYA