Eskişehir'de kasksız, ehliyetsiz sürücüye 182 bin TL ceza
Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz, kasksız ve sahte plakalı olduğu tespit edildi. Sürücüye 182 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklete el konuldu.
Eskişehir'de kasksız, ehliyetsiz ve sahte plakalı motosiklet sürücüsüne 182 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi üzerinde dün seyir halinde olan 26 AGU 484 plakalı motosiklet, Yunus ekiplerince şüphesi üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde 19 yaşındaki sürücü Y.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadan yolculuk yaptığı ayrıca araca takılı plakanın da sahte olduğu belirlendi. Ehliyetsiz, kasksız ve sahte plakalı motosikletliye toplamda 182 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, motosiklete işlem başlatıldı.