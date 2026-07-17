'Gideceğim yer yakın olduğu için kask takmadım' dedi, cezadan kurtulamadı

Adana'da motosiklet denetiminde kask takmamasını, "Pakete çıktım, gideceğim yer yakın olduğu için kask takmadım" sözleriyle savunan sürücü ile "Arkada oturuyordum, kimse söylemedi" diyen yolcu ceza yemekten kurtulamadı. Polis ekiplerinin 3 saat süren uygulamasında 206 motosiklet denetlenirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 730 bin TL idari para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda saat 14.00 ile 17.00 arasında motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin tespit edilmesi amacıyla yapılan uygulamada 206 motosiklet denetlendi.

Denetimlerde 11 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan, 3 sürücüye araçlarında mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmaktan, 6 sürücüye yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan ve 20 sürücüye ise kask takmamaktan idari para cezası uygulandı. Ekipler, çeşitli ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 730 bin TL para cezası kesti.

Denetim sırasında kask takmadığı belirlenen bir motosiklet sürücüsü, basın mensuplarına, "Pakete çıktım. Gideceğim yer yakın olduğu için kask takmadım" diyerek kendini savundu.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask kullanmadığı belirlenen bir kişi ise, "Kask takmadık, arkada oturuyordum. Bunu da kimse söylemedi" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, motosiklet kazalarında can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla trafik denetimlerinin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı