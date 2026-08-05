Haberler

Kamyonun çarptığı motosiklette tek kusur sürücüde

Kamyonun çarptığı motosiklette tek kusur sürücüde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Ahmetli'de kamyonun sepetli motosiklete arkadan çarptığı kazada trafik raporu tamamlandı; kamyon sürücüsü asli ve tek kusurlu bulundu. Kaza anı kask kamerasında, motosiklet sürücüsünün acı feryatları görüntülere yansıdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kamyonun sepetli motosiklete arkadan çarptığı kazaya ilişkin trafik inceleme raporu tamamlandı. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, kamyon sürücüsünün asli ve tek kusurlu olduğu belirlenirken, devrilen motosiklet sürücüsünün acı içindeki feryatları görüntülere yansıdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 1 Ağustos tarihinde kamyon ile sepetli motosikletin karıştığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan trafik inceleme raporunda kusur durumu netleşti. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, kamyon sürücüsünün asli ve tek kusurlu olduğu tespit edildi.

Trafik inceleme raporuna göre, Halil İbrahim Erçetin yönetimindeki 45 APJ 634 plakalı kamyon, Kula istikametinden D-300 Karayolu üzerinden Ahmetli yönüne seyir halindeyken, Mevlana Camii Köprüsü'ne yaklaşık 700 metre kala aynı yönde önünde ilerleyen Cumali Şebin idaresindeki 45 ZB 7552 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Cumali Şebin yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Hazırlanan raporda, kamyon sürücüsü Halil İbrahim Erçetin'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/D maddesinde yer alan "arkadan çarpma" kuralını ihlal ettiği, bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan kaza anı, motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun arkadan çarpma anı, motosikletin devrilmesi ve yaralanan sürücünün acı içinde feryatları yer aldı. Motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili yürütülen adli sürecin trafik inceleme raporu doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı

Kan Şelalesi'ndeki sır çözüldü! Buzulların altında çığır açacak keşif
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Kiminin tiki, kiminin ilgisi büyük
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Korkulan oldu! Ölümcül virüs onlarca çocuğun canını aldı