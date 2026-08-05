Kamyonun çarptığı motosiklette tek kusur sürücüde

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kamyonun sepetli motosiklete arkadan çarptığı kazaya ilişkin trafik inceleme raporu tamamlandı. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, kamyon sürücüsünün asli ve tek kusurlu olduğu belirlenirken, devrilen motosiklet sürücüsünün acı içindeki feryatları görüntülere yansıdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 1 Ağustos tarihinde kamyon ile sepetli motosikletin karıştığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan trafik inceleme raporunda kusur durumu netleşti. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, kamyon sürücüsünün asli ve tek kusurlu olduğu tespit edildi.

Trafik inceleme raporuna göre, Halil İbrahim Erçetin yönetimindeki 45 APJ 634 plakalı kamyon, Kula istikametinden D-300 Karayolu üzerinden Ahmetli yönüne seyir halindeyken, Mevlana Camii Köprüsü'ne yaklaşık 700 metre kala aynı yönde önünde ilerleyen Cumali Şebin idaresindeki 45 ZB 7552 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Cumali Şebin yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Hazırlanan raporda, kamyon sürücüsü Halil İbrahim Erçetin'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/D maddesinde yer alan "arkadan çarpma" kuralını ihlal ettiği, bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan kaza anı, motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun arkadan çarpma anı, motosikletin devrilmesi ve yaralanan sürücünün acı içinde feryatları yer aldı. Motosiklet sürücüsü Cumali Şebin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili yürütülen adli sürecin trafik inceleme raporu doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı