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Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir markette yaşanan tartışma sonucu bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51) hayatını kaybetti. Daha önce beyin ameliyatı geçiren Aras, kasiyer ile yaşadığı tartışma sonrası bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında olan Aras, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışmasının ardından bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51), 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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