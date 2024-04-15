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Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açıldı, 1 yaralı

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Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. tekrardan ateş açıp kaçtı. Saçmalardan birinin omuzuna isabet ettiği A.N. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.N., Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada M.A. kısa sürede yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve kasap dükkanında incelmelerde bulundu. Dükkanın önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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