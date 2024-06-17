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Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak

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Arnavutköy'de bir kurban pazarında kesim yapan kasap Doğan İçeloğlu'nun ölümünde sır perdesi aralanıyor. Kesim sırasında kalp krizi geçirip elindeki bıçağın üzerine düşerek öldüğü öne sürülen İçeloğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesinde göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yorgun mermi ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Arnavutköy'de Tokat'tan gelen kasap Doğan İçeloğlu'nun kurban kestiği sırada kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düşerek hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede İçeloğlu'nun göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yorgun mermi ihtimali üzerinde duruyor.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün sabah saatlerinde Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kurban bayramında kasaplık yapmak için Tokat'tan, Arnavutköy'e geldi. İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. İçeloğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde kalp krizi geçirerek kesim yaptığı bıçağın üstüne düşerek yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği öne sürülen İçeloğlu'nun, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçeloğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

YORGUN MERMİ İHTİMALİ

56 yaşındaki İçeloğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, İçeloğlu'nun yorgun merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Kalp Krizi Kurban 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

osman baglar:

Allah rahmet eylesin

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