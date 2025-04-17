"Kasa" olarak anılan Fatih Keleş'in ofisinden deste deste para çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen rüşvet ve terör soruşturması kapsamında yeni iddialar ve görüntüler ortaya çıktı.

İBB Spor Kulübü Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda kaynağı belirsiz paralar ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre, başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada 2022 yılının Mart ve Aralık ayında İBB'nin Birtam İnşaat'a imalatlarını tamamladığı ve kontrolleri yapıldığı halde 73 milyon TL'yi ödemediği öğrenildi. İBB Giderler Müdürlüğü ile defalarca yapılan görüşmelerden de olumsuz yanıt alan Birtam İnşaat'a faaliyetler durma noktasına gelirken, 2023 yılı Eylül ayında Birtam İnşaat yetkilileri Bakırköy Ek Hizmet Binası'na davet edildi.

"150 BİN DOLAR TESLİM EDİLDİ" İDDİASI

Birtam İnşaat ile yapılan görüşmeye Fatih Keleş de katıldı. Keleş'i görüşmede firma yetkililerine rüşvet vermeleri karşılığında kendilerine hak ediş ödemelerini yapılabileceklerini söylediği öne sürüldü. İddiaya göre; Birtam İnşaat yetkilileri hak ediş ödemesini alabilmek için Fatih Keleş'e Florya'da 150 bin dolar teslim etti. Buna karşılık İBB Birtam İnşaat'a 53 milyon TL hak ediş ödemesi gerçekleştirdi. Birtam İnşaat, Fatih Keleş'e parayı teslim etmeden önce İstanbul'da yer alan Mor dövize götürerek parayı dolara çevirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in Florya'daki ofisinde yapılan aramalarda 5 milyon TL ele geçirildi. Paranın iş adamlarından döviz cinsi rüşvet olarak edinildiği, bir döviz bürosunda Türk lirasına çevrilerek Keleş'in ofisinde muhafaza altına alındığı öne sürüldü.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

İBB Başkanı İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında parayı getiren örgüt yönetici olarak suçlanıyor.