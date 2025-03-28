Kaş'ta Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Tekneye El Konuldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı düşünülen Kamerun bayraklı sürat teknesine el konuldu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen Kamerun bayraklı sürat teknesine el konuldu. Operasyonda şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yüzer unsurları tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kaş'ın Kalkan açıklarında yapılan operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen Kamerun bayraklı sürat teknesi durduruldu. Teknede bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında sürat teknesi ve litrelerce yakıta el konuldu. - ANTALYA