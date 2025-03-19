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Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Kartepe'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlanırken, patlama sesleri çevreden duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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