Kartepe'de Üvey Oğlunu Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Kartepe'de Üvey Oğlunu Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan Y.G. tutuklandı. Olay, üvey oğlu Ferhat B. ile yaşanan bir kavgada meydana geldi. Ferhat B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B'yi göğsünden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Y.G. ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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