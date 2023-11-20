Kartepe'de Tatlıcı Dükkanında Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tatlıcı dükkanında çalışan 19 yaşındaki genç, girişte silahla başından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 19 yaşındaki genç, çalıştığı tatlıcı dükkanının girişinde silahla başından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ise kaçan zanlıyı arıyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Ş. (19), iş yerinin girişinde silahla başından vuruldu. Kimliği tespit edilemeyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ