Kartepe'de Kavşakta Çarpışma: 4 Yaralı

Kartepe'de Kavşakta Çarpışma: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı bildirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Uzunçiftlik Yolu ile Güzel Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.I. idaresindeki 41 HP 049 plakalı Volkswagen marka otomobil ile O.B. yönetimindeki 54 VD 860 plakalı Toyota marka otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü C.I. ve yanında bulunan F.I. ile diğer otomobildeki E.F.B. ve K.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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