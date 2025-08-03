Kartepe'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kartepe'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi Emekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 2-DKQ 237 plakalı Porsche marka otomobil ile H.A. idaresindeki 41 HZ 179 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada Fiat marka otomobilin kapısının yerinden ayrıldığı görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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