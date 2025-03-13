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Kartepe'de Hafriyat Kamyonları Lüks Sitelerin Yakınında Moloz Döküyor

Kartepe'de Hafriyat Kamyonları Lüks Sitelerin Yakınında Moloz Döküyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hafriyat kamyonları temel kazısı sırasında çıkan molozları lüks sitelerin arasına dökerken, vatandaşlar durumu kaydetti. Bölgede çevre kirliliğine neden olan olay sonrası temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafriyat kamyonları temel kazısından çıkan moloz ile inşaat atıklarını lüks sitelerin arasına döktü. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre temel kazısından çıkan hafriyat ile moloz atıkları lüks sitelerin arasında bulunan boş alana döküldü. Alan adeta çöplüğe dönerken vatandaşlar o anları kaydetti. Kamera kaydına alan vatandaş, "Hafriyat ve pislikleri buraya atıyorlar. Mahalle çöp kaynıyor" ifadelerini kullandı.

Moloz ile hafriyat atıklarının tekrar dolguda kullanılacağı iddia edildi. Konunun sosyal medyada yer alması üzerine alanda temizlik çalışması da yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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