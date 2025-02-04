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Kartepe'de Cinayet Davasında Sanığın Pişmanlık İfadesi

Kartepe'de Cinayet Davasında Sanığın Pişmanlık İfadesi
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği arkadaşını öldüren sanık, davada pişman olduğunu belirterek, olayın nasıl meydana geldiğini bilmediğini söyledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisini defalarca dövdüğü ve tehdit ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldüren sanık, "Pişmanım. Maktul, uyuşturucu etkisiyle yanıma geldi. 3 metre önümdeydi, isteseydim kafasına sıkardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum" dedi.

Olay, 2 Haziran 2023'te Arslanbey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Engin Yılmaz (33) ile Burak Y. (23) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y. tabanca ile Engin Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz hayatını kaybetti, Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Çok pişmanım. Maktul, uyuşturucu etkisi ile yanıma geldi"

Cinayete ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Burak Y., pişman olduğunu söyleyerek, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Maktul, uyuşturucu etkisiyle yanıma geldi. 3 metre önümdeydi, isteseydim kafasına bile sıkardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlk duruşmadaki savunması

Öte yandan, sanık Burak Y., ilk duruşmadaki savunmasında, "Engin'e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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