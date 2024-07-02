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Kartepe'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık alan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, 10 hektarlık alan küle döndü.

Yangına müdahale eden Ahmad Tomajabı, "Yangını görünce kendi imkanlarımız ile müdahale ettik ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye yangını söndürdü" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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