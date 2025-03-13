Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Kartepe'de Açığa Çıkan Gaz 12 Gündür Yanıyor

Kartepe'de Açığa Çıkan Gaz 12 Gündür Yanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 12 gündür yanmaya devam ediyor. AFAD ekipleri, bölgede gaz seviyelerini ölçerek önlem alıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 12 gündür yanmaya devam ederken, AFAD ekipleri bölgede ölçüm yaptı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı.

Alevlerin gözle görülmez hale gelmesine rağmen gaz çıkışı sürerken, AFAD ekipleri bölgedeki gaz seviyesini ölçtü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
img

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
img

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı

Kripto platformları için son tarih açıklandı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

"Bu sene farklı bir sorum olacak" dedi, gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.