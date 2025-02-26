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Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında Meclis'te toplanan komisyonda gerilim dolu anlar yaşandı. CHP'li vekiller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona katılmaması üzerine toplantı salonunu terk etti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın yangını hala yüreklerde devam ederken konunun araştırılması için Meclis'te Kartalkaya komisyonu kurulmuştu.

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bugün toplanırken salonda beklenmeyen bir gerginlik yaşandı.

BAKAN ERSOY KOMİSYONA KATILMADI

CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona bilgi vermesini, aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verirken, CHP milletvekilleri komisyon toplantısına katılmadı.

Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

bakan çekindiği için gelmiyor verecek cevapları yok maşallah sıvı Japon yapıştırıcısı ile yapışmışlar koltuklara.

Yorum Beğen143
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

CHP nin amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek, bunlardan Bi....... olmaz

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Hangi yüzle çıkacak komisyona gelemez tabii....

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

gece gündüz şükretmesi gereken zenginler kavga ediyor

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumları6ym5fnc7cn:

ancak bunu yaparsınız birtane yapıcı işinizi örsen gamyemem

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bakanın umrunda bile değil yanmış ölmüş Kimin umrunda peki İliçte ne olduk ki burada kim ne bekliyor O bakan cezaevini hala boylamadı görevde ise Sözün bittiği yerdeyiz Ah Aziz NESİN ahhh

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Bu sistem hic iyi olmadı disaridan bakan isi de tutmadı vekil sayisi 600 degil 81 olmalı belediyeler valilikler tek çatı altında birleşmeli hukuk ve güvenlik hariç diğerleri özel sektör olmalı

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Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

VERECEK CEVABI YOK Kİ GELSİN

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Haber YorumlarıZeki Sevindik:

gerek muhalefette gerakse iktidar bakanlarinda isyok gurev bilincini yok ezki bir bakan vakif kurmuş binlerce kisi calisiyor vakifta vatandaslar yararlaniyor ekonomi batan bankamivar olmayan malmi var malvar no problem 11 tane il sifirdan kuruldu basarili olmatan atamaların sonucu bu hale geldi yeni maliye bakanini tenzih ederim

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Haber YorumlarıHalit:

tantanacılar bu konunun hakkını veriyorlar gerisi boş

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