Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında Meclis'te toplanan komisyonda gerilim dolu anlar yaşandı. CHP'li vekiller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona katılmaması üzerine toplantı salonunu terk etti.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın yangını hala yüreklerde devam ederken konunun araştırılması için Meclis'te Kartalkaya komisyonu kurulmuştu.
SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI
Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bugün toplanırken salonda beklenmeyen bir gerginlik yaşandı.
BAKAN ERSOY KOMİSYONA KATILMADI
CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona bilgi vermesini, aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.
CHP'Lİ VEKİLLER TOPLANTIYI TERK ETTİ
Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verirken, CHP milletvekilleri komisyon toplantısına katılmadı.